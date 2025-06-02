HOME TV SCOPE MNCTV

Heboh Guru SD Diculik

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |11:38 WIB
Heboh Guru SD Diculik
Utsman guru SDN 3 Kedondong, Cirebon, diculik orang tak dikenal. (Foto: MNCTV).
CIREBON – Warga dihebohkan dengan penculikan seorang guru Sekolah Dasar Negeri 3 Kedondong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban atas nama Utsman diculik orang tak dikenal. 

Laporan Lintas iNews Siang, dikutip Senin (2/6/2025), peristiwa berawal saat Utsman hendak berangkat menuju sekolah untuk mengajar. Setibanya di halaman sekolah, ia bertemu empat orang tak dikenal yang mengancam dengan senjata tajam dan memaksanya ikut. 

Utsman lantas dibawa menggunakan mobil. Beruntung korban bisa melarikan diri dari penculik dan langsung melapor ke polisi. Berdasarkan penyidikan, aparat Satres Krim Polresta Cirebon berhasil menangkap tiga pelaku penculikan berinisial WBR, R, dan IMF. Sementara satu pelaku lain masih buron. 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
