Heboh Guru SD Diculik

CIREBON – Warga dihebohkan dengan penculikan seorang guru Sekolah Dasar Negeri 3 Kedondong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban atas nama Utsman diculik orang tak dikenal.

Laporan Lintas iNews Siang, dikutip Senin (2/6/2025), peristiwa berawal saat Utsman hendak berangkat menuju sekolah untuk mengajar. Setibanya di halaman sekolah, ia bertemu empat orang tak dikenal yang mengancam dengan senjata tajam dan memaksanya ikut.

Utsman lantas dibawa menggunakan mobil. Beruntung korban bisa melarikan diri dari penculik dan langsung melapor ke polisi. Berdasarkan penyidikan, aparat Satres Krim Polresta Cirebon berhasil menangkap tiga pelaku penculikan berinisial WBR, R, dan IMF. Sementara satu pelaku lain masih buron.

(Zen Teguh)