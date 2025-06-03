Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Timnas Garuda Fokus Latihan Taktik

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |17:53 WIB
Skuad Timnas Garuda menjalani latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Senin (2/6/2025). (Foto: RCTI).
A
A
A

JAKARTA – Jelang menghadapi Tim Nasional China, Skuad Garuda kembali menggelar latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta usai pemusatan latihan di Bali. Pelatih Patrick Kluivert fokus pada taktik permainan. Ini dilakukan  untuk memilih 23 pemain inti yang akan dibawa dalam dua laga. Pada Kamis, 5 Juni 2025, Timnas Garuda akan melawan China di SUGBK, sementara pada 10 Juni akan melawat ke Jepang.

Ketua Umum PSSI Erick Tohir yang ikut memantau latihan memastikan Skuad Garuda saat ini sudah lengkap dan siap memberikan permainan terbaiknya. “Kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2 x 11. Yang saya selalu bilang, kalau dulu ada satu dua cedera kita sudah pusing ya. Sekarang dengan dua goalkeeper, ditambah lagi ada Nadeo, ada Airlangga, saya rasa ini komposisi yang cukup dalam. Sama juga di bek kanan, bek kiri, dan bek tengah,” kata Erick, dalam laporan Seputar iNews Siang, Selasa (3/6/2025).

Kiper Emil Audero yang diprediksi akan melakoni laga debutnya juga yakin seluruh pemain akan tampil 100%.  Sementara itu kiper Timnas Maartin Paes tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dini hari kemarin. Meski tidak bisa membela Timnas Garuda saat melawan China lantaran akumulasi kartu kuning, Paes masuk dalam daftar satu dari 30 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert.

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement