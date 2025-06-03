Pemudik Padati Pelabuhan

JAKARTA - Idul Adha tinggal tiga hari lagi. Ribuan penumpang memadati pelabuhan di Mabuy, Sulawesi Barat dan Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan Seputar iNews Siang, sedikitnya 250 orang pemudik penumpang kapal feri laskar Pelangi tiba di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat.

Peningkatan jumlah penumpang hingga 40% terjadi jelang Idul Adha 2025. Sejumlah polisi disiagakan di pintu masuk dan keluar pelabuhan. Pemandangan serupa terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Pare-pare, yang juga dipadati ratusan penumpang.

Pemudik sengaja pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang di kapal. Lonjakan penumpang kapal akan terus terjadi hingga mendekati Idul Adha.





(Zen Teguh)