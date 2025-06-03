Pembobol Kotak Amal Masjid Diringkus

JAKARTA - Aksi pembobolan kotak amal di sebuah masjid di Rusun Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang beraksi seorang diri membobol kotak amal di lantai du masjid menggunakan linggis dan membawa kabur uang sebesar Rp3.700.000.

Berdasarkan laporan kejadian, polisi segera melakukan penyelidikan. Hasilnya, pelaku ditangkap di rumahnya, Cengkareng, Jakarta Barat. Wakapolsek Penjaringan Kompol Tomb Pea Sirait mengatakan, pelaku mengaku terdesak kebutuhan hidup sehari-hari sehingga nekat membobol kotak amal.

Laporan Buletin iNews Malam dikutip Selasa (3/6/2025), sebagian uang curian telah habis digunakan pelaku. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan sisa uang Rp800.000. Atas kejahatan tersebut, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.





(Zen Teguh)