Sensasi Kelezatan Nasi Mercon

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |17:18 WIB
Sensasi Kelezatan Nasi Mercon
Sensasi kelezatan nasi kulit mercon di kawasan Barito, Jakarta Selatan digandrungi penggemar kuliner. (Foto: GTV).
JAKARTA - Nasi kulit mercon merupakan nasi yang dipadukan dengan beragam lauk seperti pentol, telur barendo, ikan cakalang, dan kulit ayam. Campuran olahan sambal yang pedasnya terasa meledak bak mercon membuat nikmatnya ketagihan. Di kawasan Barito, Jakarta Selatan, kedai yang menyajikan menu ini biasanya melengkapi dengan nasi campur. 

Paling nikmat menyantapnya menggunakan sarung tangan yang disediakan. Jangan lupa sedia tisu karena pedasnya bisa membuat berkeringat. Kedai yang berdiri sejak bulan Januari lalu ini sangat digantrungi anak muda Ibu Kota. Tak heran selalu ramai pengunjung. Meski untuk menikmati sajiannya, pengunjung rela antri dan makan di pinggir jalan. 

Laporan Buletin iNews Malam, Senin (2/6/2025), harga berkisar Rp15.000 sampai Rp35.000. Nah, bagi Anda yang gemar memburu kuliner di malam hari, mengunjungi kedai nasi mercon bisa jadi pilihan. Kedai buka mulai dari sore hingga malam. 


 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
