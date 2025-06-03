Sensasi Kelezatan Nasi Mercon

JAKARTA - Nasi kulit mercon merupakan nasi yang dipadukan dengan beragam lauk seperti pentol, telur barendo, ikan cakalang, dan kulit ayam. Campuran olahan sambal yang pedasnya terasa meledak bak mercon membuat nikmatnya ketagihan. Di kawasan Barito, Jakarta Selatan, kedai yang menyajikan menu ini biasanya melengkapi dengan nasi campur.

Paling nikmat menyantapnya menggunakan sarung tangan yang disediakan. Jangan lupa sedia tisu karena pedasnya bisa membuat berkeringat. Kedai yang berdiri sejak bulan Januari lalu ini sangat digantrungi anak muda Ibu Kota. Tak heran selalu ramai pengunjung. Meski untuk menikmati sajiannya, pengunjung rela antri dan makan di pinggir jalan.

Laporan Buletin iNews Malam, Senin (2/6/2025), harga berkisar Rp15.000 sampai Rp35.000. Nah, bagi Anda yang gemar memburu kuliner di malam hari, mengunjungi kedai nasi mercon bisa jadi pilihan. Kedai buka mulai dari sore hingga malam.





(Zen Teguh)