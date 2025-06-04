Bus Transjabodetabek Rute Sawangan-Lebak Bulus Dibuka

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta meresmikan rute baru bus Transjabodetabek. Kali ini jalur Sawangan-Lebak Bulus yang dibuka dengan menggunakan kode D41. Rute bermula dari titik berangkat Terminal Sawangan menuju Lebak Bulus via Tol Antasari.

Saat ini tersedia 10 bus yang melayani rute tersebut yang akan melalui 11 titik pemberhentian. Rute baru ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di Depok dan mempermudah warga menuju Jakarta.

“Ini pengembangan part and right Lebak Bulus. Kedua, meresmikan rute baru Transjabodetabek Sawangan-Lebak Pulus. Nah, kedua bagian ini sebagai wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta menghadirkan layanan transportasi umum yang optimal bagi seluruh warga DKI Jakarta,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Rabu (4/6/2025).

(Zen Teguh)