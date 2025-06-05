HOME TV SCOPE MNCTV

Sensasi Kriuk Ikan Kali Serayu

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |08:09 WIB
Sensasi Kriuk Ikan Kali Serayu
Sajian ikan kali Serayu khas Banjarnegara digoreng kriuk menggugah selera penikmat kuliner. (Foto: MNCTV)
BANJARNEGARA - Berkunjung ke suatu daerah belum lengkap jika belum menikmati kuliner khas. Nah, di tepian Sungai Serayu, Banjarnegara, Jawa Tengah ada sajian kuliner ikan kali yang dinikmati dengan sambal bawang khas pedesaan. 

Di rumah makan Sari Rahayu 6, ikan kali diolah dengan aneka rempah tradisional. Proses penggorengan dilakukan dalam wajan besar dengan api panas maksimal, membuat tekstur ikan terasa kriuk tanpa menghilangkan rasa gorihnya. Bahan baku ikan kali ini merupakan ikan yang diambil dari Sungai Serayu yang memiliki daging kenyal dan gurih. 

“Rasanya itu gurih, sangat enak, apalagi ini di-combine dengan sambal hijau dan lalapan, delicious, enak banget. Harganya juga sangat terjangkau,” kata Damar, salah satu pengunjung sebagaimana dilaporkan Liputan iNews, kamis (5/6/2025). 

Harga olahan ikan kali kriuk ini cukup terjangkau, yakni Rp25.000 per ons, yang bisa dinikmati dua orang. Tak mengherankan sensasi gurih kriuk plus sambal pedas membuat warung ini dinikmati para pemburu kuliner.

(Zen Teguh)

