Penumpang Melahirkan di Toilet Stasiun

Seorang ibu muda yang hendak naik KRL menuju Jakarta mendadak melahirkan di toilet Stasiun Bogor. (Foto: GTV)

BOGOR - Seorang ibu muda bernama Alfa, 20 tahun, melahirkan bayinya secara mandiri di toilet umum, Stasiun Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/6/2025). Kejadian ini pertama kali diketahui penumpang lain. Penumpang itu kaget lantaran mendengar suara bayi dalam tolet.

Laporan Buletin iNews, Alfa yang sedang hamil tua hendak berangkat menuju Jakarta dari Stasiun Bogor. Namun tiba-tiba dia mengalami kontraksi hingga terpaksa melahirkan di kamar mandi. Begitu mendapat informasi dari penumpang, tim kesehatan Stasiun Bogor langsung mendatangi lokasi dan memberikan pertolongan.

Alfa, ibu muda yang melahirkan tersebut diketahui warga Depok. Dia akhirnya diberikan pertolongan medis dan proses persalinan pun berjalan lancar. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit. Bayi dan ibunya dalam kondisi sehat.

(Zen Teguh)