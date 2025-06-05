JK Bicara Ijazah, Sindir Jokowi?

MAKASSAR- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kala atau JK menyinggung pentingnya kepemilikan ijazah bagi pejabat negara semacam gubernur dan bupati. JK mengingatkan agar mereka menyimpan dengan baik supaya jika ada yang mempertanyakan ijazah aslinya, tetap ada.

Hal itu disampaikan JK saat menghadiri wisuda program sarjana hingga doktor di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/5/2025). JK menyebut pejabat negara yang tak mau menunjukkan ijazahnya sebagai hal memalukan.

“Ijazah, harus hati-hati, harus disimpan baik-baik, agar nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya, ya itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong (ijazah) diplastik nanti itu supaya aman,” kata JK.





(Zen Teguh)