Pedas Gurih Iga Sambel Geledek

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |06:04 WIB
Pedas Gurih Iga Sambel Geledek
Iga sambal gledik di Warung Pak Kaji Papat, Yogyakarta, menjadi buruan penggemar kuliner pedas. (Foto: GTV).
YOGYAKARTA - Ini dia tempat makan viral di Yogyakarta yang ramai diburu para penggemar penikmat kuliner dengan variasi menu perdagingan. Warung yang memiliki menu spesial iga sambel gledek, petai bakar, dan stik Kaji Papat ini berada di Jalan Wonosari, Berbas, Sleman, DI Yogyakarta. 

Menu di warung Kaji Papat ini dijamin membuat Anda ketagihan. Pengolahan daging yang empuk ditambah iga sambal geledeknya yang dibubuhi irisan cabe rawit serta bawang merah membuat lidah bergoyang. Beragam olahan daging pun disajikan lezat menggugah selera. 

Para pengunjung khususnya penikmat pedas mengaku puas menikmati olahan daging di warung ini. “Enak banget sih ini, sambalnya nih, buat keringatan banget. Dagingnya untuk harga segitu tuh enak banget sih. Daging semua gitu isinya. Kirain saya bakal banyakan tepung atau gimana, ternyata enggak,” kata Anggun Renny, pengunjung asal Jakarta.

Dengan sajian iga sambel geledek dan aneka makanan lezat, warung yang buka mulai pukul 09.00 pagi hingga pukul 12.00 malam ini cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman.


 

(Zen Teguh)

