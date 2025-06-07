Dukungan Prabowo untuk Timnas Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap skuad Garuda dapat mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia. Harapan ini mencuat seiring kemenangan Pasukan Patrick Kluivert atas Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025). Hal sama juga dilontarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. A

“Bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. kita harus menang lawan Jepang, insyaallah, siapa tahu. Kali ini (siapa tahu) kita beruntung, bisa masuk Piala Dunia, siapa tahu. Oke, terima kasih ya,” kata Prabowo seusai pertandingan Timnas Indonesia.

Sementara itu Erick Thohir menekankan optimismenya Timnas Indonesia bakal meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. Seperti diketahui, Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga terakhir Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Panasonic, Jepang, Selasa, 10 Juni 2025.





(Zen Teguh)