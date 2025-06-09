Ribuan Korban Kebakaran Masih Mengungsi

JAKARTA - Lebih dari 2.300 warga masih mengungsi setelah peristiwa kebakaran besar melanda kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025) lalu. Tragedi itu menghanguskan sekitar 500 rumah di perkampungan padat penduduk ini dan menimbulkan kerugiaan yang ditaksir hingga miliaran rupiah.

Laporan Seputar iNews di lokasi, warga tinggal di tenda-tenda yang telah disiapkan. Tercatat 671 kepala keluarga dengan total 2.315 jiwa pengungsi yang terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka telah menjadi puing-puing. Warga berharap bantuan seperti selimut, alat mandi dan lainnya dapat diberikan kepada mereka.

Ini seperti diungkapkan Eneng, salah satu pengungsi. Menurutnya warga sangat berharap bantuan dari pemerintah segera datang, terutama untuk keperluan sehari-hari. “Alat mandi kayak ember itu masih kekurangan semua. Kita kalau makan enggak kekurangan,” kata Eneng, warga Kapuk Muara.





(Zen Teguh)