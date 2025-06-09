Suporter Timnas Indonesia Kena Tipu

Puluhan suporter Timnas Indonesia menjadi korban penipuan saat membeli ID card wartawan yang ternyata palsu. (Foto: MNCTV).

JAKARTA – Puluhan suporter Tim Nasional Indonesia menjadi korban penipuan jelang pertandingan lawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SGBK), Jakarta, Kamis (5/6/2025) lalu. Mereka gagal masuk stadion karena akses palsu.

Laporan Lintas iNews, puluhan pendukung Skuad Garuda itu awalnya membayar Rp450.000-Rp550.000 untuk menebus kartu tanda pengenal (ID card) wartawan. Pelaku penipuan berdalih dengan akses itu mereka bisa bebas melenggang ke dalam stadion.

Bahkan oleh pelaku, mereka sempat diarahkan untuk masuk melalui pintu khusus media. Namun sayang, langkah mereka terhenti setelah petugas keamanan curiga dengan nama media yang terdengar asing dan tidak ada dalam daftar.

“Dia (pelaku) awalnya bilang punya slot 500 (orang). Jadi banyak banget itu. Bukan tiket ya, tapi ID card,” kata Irfan, salah satu korban. Dia mengaku membayar Rp450.000 untuk menebus kartu wartawan palsu tersebut. Kasus ini sedang diselidiki polisi.





(Zen Teguh)