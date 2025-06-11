Berburu Oleh-Oleh Haji di Corniche Center Saudi

JEDDAH - Bagi jamaah haji, tak lengkap rasanya jika tidak membawa oleh-oleh ke Tanah Air. Nah, kira-kira di manakah para jemaah berbelanja oleh-oleh untuk keluarga tercinta? Liputan iNews RCTI merekam suasana salah satu tempat favorit untuk belanja buah tangan tersebut.

Tempat itu yakni Corniche Commercial Center, Jeddah. Di sinilah para jamaah haji berbelanja aneka barang mulai parfum, sajadah, busana muslim, hingga aneka suvenir khas Arab Saudi. Soal harga, tidak perlu khawatir. Asal pandai menawar, pembeli bisa mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah. Bahkan, di sini pembeli juga bisa membayar dengan rupiah.

“Ini saya (beli) Rp200.000 dikasih 12 biji. Saya pakai rupiah,” ujar Suarta Atmawijaya, jamaah haji asal Lebak, Banten.

Corniche Commercial Center dilengkapi lebih dari 700 toko yang diramaikan lebih dari 5.000 pengunjung. Dengan suasana yang nyaman dan berbagai pilihan barang, tempat ini menjadi destinasi belanja favorit bagi para jamaah haji Indonesia sebelum pulang ke Indonesia.





