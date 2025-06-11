Terminal Bus Transjakarta Bekas Terbakar

JAKARTA – Kebakaran melanda terminal bus transjakarta bekas di Rawa Buaya, Jakarta Barat. Embusan angin kencang menjadikan api cepat berkobar dan menghanguskan puluhan bus rongsok di tempat tersebut.

Laporan Buletin iNews pada Selasa (10/6/2025) sore, api yang semula muncul di salah satu bus, menjalar ke bus-bus lainnya. Dengan banyaknya material mudah terbakar di area tersebut, kobaran api sulit dikendalikan.

Sebanyak 16 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Informasi sementara, sumber api diduga dari hubungan arus pendek listrik pada salah satu bus. “Sumber api secara pasti belum diketahui, mungkin dari korsleting,” ujar Suroto, petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian.





(Zen Teguh)