HOME TV SCOPE GTV

Kronologi Lengkap Ponsel Penumpang Hilang di Pesawat Garuda

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |13:11 WIB
Maskapai Garuda Indonesia mengusut kasus hilangnya ponsel penumpang di pesawat mereka. (Foto: GTV).
JAKARTA – Penumpang pesawat Garuda Indonesia GA 716, Michael Cendara, kehilangan ponsel dalam penerbangan rute Jakarta-Melbourne. Ponsel tersebut raib ketika dirinya tertidur. Peristiwa ini pun viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang beredar, Michael mengunggah kronologi kehilangan ponsel tersebut. Semula telepon genggam tersebut dia simpan kantung kursi 30 D. Setelah itu dia sempat pindah ke kursi 32E. Namun setelah kembali ponsel itu hilang.

Setelah mendarat di Melbourne, Michael langsung mengadu ke kru pesawat. Namun sayangnya tidak ada tindak lanjut. Dari pelacakan titik akhir ponsel, mewah itu ternyata berada di hotel khusus kru pesawat Garuda di Melbourne. 

Maskapai Garuda Indonesia merespons cepat peristiwa ini. Perusahaan penerbangan pelat merah ini menegaskan telah melakukan investigasi internal. Seluruh kru yang bertugas dalam penerbangan tersebut sementara dibebastugaskan.

(Zen Teguh)

