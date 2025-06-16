Razia Preman Berkedok Juru Parkir Liar

JAKARTA - Petugas tim buser unit reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat, menangkap juru parkir liar yang kerap meresahkan warga. Aksi mengejar mulai dari jalan raya hingga permukiman pun tak terhindarkan.

Dari hasil razia, salah seorang preman berusaha melawan ketika hendak ditangkap. Secara keseluruhan petugas mengamankan 19 pelaku premanisme serta menyita dua unit sepeda motor milik debt collector.

“Kami juga berhasil mengamankan dua bendera ormas dan uang hasil parkir liar,” kata Kapolsek Palmerah Kompol Eko Adi.





(Zen Teguh)