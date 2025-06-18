Sembunyikan Sabu di Kandang Ayam, Pengedar Ditangkap

SIDOARJO - Aksi pengedar narkoba yang menyembunyikan sabu jualannya di kandang ayam terungkap. Pelaku, ES, warga Desa Kedung Kembar, Prambon, Sidoarjo dibekuk tim reserse narkoba Polresta Sidoarjo. Polisi menemukan barang bukti 6,4 gram sabu yang dikemas dalam 12 kantong.

Berdasarkan penyidikan, pelaku yang dikenal sebagai pengedar sabu antardesa di wilayah Sidoarjo ini berhasil ditangkap saat hendak mengirim sabu pesanan pembeli. Saat diinterogasi polisi Senin (16/6/2025), ES mengaku menyembunyikan sabu miliknya di kandang ayam.

Pelaku mengaku nekat mengedarkan sabu karena terdesak kebutuhan untuk menghidupi keluarganya. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita ponsel, motor dan sejumlah barang lainnya yang digunakan untuk mengedarkan barang terlarang itu.





(Zen Teguh)