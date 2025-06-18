Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Anggota TNI Gadungan Curi Emas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |15:26 WIB
Polisi menangkap anggota TNI polisi gadungan di Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: GTV).
A
A
A

MAKASSAR - Polisi menangkap Kamil, residivis kasus kejahatan, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kamil terpaksa ditembak karena melawan saat hendak diringkus. 

Dalam catatan kepolisian, Kamil telah beberapa kali melakukan tindak pidana. Terbaru dia berdalih sebagai anggota TNI yang akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satu warga teperdaya dengan ulah itu.

Namun bukannya memberikan bantuan, Kamil malah menggarong emas 30 gram di salah satu rumah warga. Laporan Buletin iNews dikutip Rabu (18/6/2025), aksi ini bukan kali pertama terjadi. Kamil ternyata telah tiga kali mencuri dengan modus yang sama sebagai anggota TNI di Somba Opu, Barombong, Gowa. 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement