Anggota TNI Gadungan Curi Emas

MAKASSAR - Polisi menangkap Kamil, residivis kasus kejahatan, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kamil terpaksa ditembak karena melawan saat hendak diringkus.

Dalam catatan kepolisian, Kamil telah beberapa kali melakukan tindak pidana. Terbaru dia berdalih sebagai anggota TNI yang akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satu warga teperdaya dengan ulah itu.

Namun bukannya memberikan bantuan, Kamil malah menggarong emas 30 gram di salah satu rumah warga. Laporan Buletin iNews dikutip Rabu (18/6/2025), aksi ini bukan kali pertama terjadi. Kamil ternyata telah tiga kali mencuri dengan modus yang sama sebagai anggota TNI di Somba Opu, Barombong, Gowa.

(Zen Teguh)