Rudal Israel Gagal Hancurkan Iran

Rudal Israel menghujani Teheran, Iran. Namun tidak semua peluru kendali itu mengenai sasaran. (Foto: GTV).

TEHERAN - Serangan udara Israel ke Iran tak semuanya menemui sasaran. Salah satu rudal bahkan berbalik arah ke negara zionis tersebut.

Berdasarkan rekaman, terlihat detik-detik saat angkatan udara IDF meluncurkan sejumlah roket ke Iran. Namun, satu roket yang berbalik arah dan menghantam peluncurnya. Insiden ini terjadi saat serangan rudal hipersonik Iran menyerang sejumlah titik di Israel.

Teheran mengklaim telah meluncurkan taktik baru sehingga mampu membingungkan sistem pertahanan Israel. Hingga hari kelima perang Iran-Israel, Rabu (18/6/2025), kedua negara telah meluncurkan ratusan roket. Perang mengakibatkan ratusan orang tewas.





(Zen Teguh)