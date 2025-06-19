Israel Kembali Bombardir Gaza

TEHERAN - Di tengah perang dengan Iran yang masih berkecamuk, Israel kembali memborbardir wilayah Gaza, Palestina. Serangan bertubi-tubi di malam hari itu diklaim untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas.

Belum diketahui pasti korban jiwa dan kerusakan dari serangan pada Rabu (18/6/2025) itu. Informasi terkini disebutkan lebih dari 50 nyawa warga Gaza melayang. Sebelumnya belasan warga tewas akibat serangan darat Israel di sekitar kawasan Kanis.

Sementara itu, Iran menembak jatuh pesawat siluman F35 milik Israel saat melintas di Kota Tabris. Tak hanya itu, Ira juga melancarkan serangan ke gedung markas Badan Intelijen Israel Mosad. Warga Iran bersorak menyaksikan detik-detik jatuhnya jet tempur tersebut.



(Zen Teguh)