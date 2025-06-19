HOME TV SCOPE MNCTV

Rem Blong, Minibus Lindas Warga

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |13:54 WIB
Warga Kebalen Wetan tewas terlindas minibus yang meluncur mundur di jalanan turun karena rem blong. (Foto: MNCTV).
MALANG – Nahas menimpa Mariati. Perempuan 55 tahun ini tewas setelah terlindas minibus yang meluncur deras di Jalan Kebalen Wetan Sidosadar Gang 1 Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (18/6/2025). Peristiwa ini telah diselidiki polisi,

Mariati merupakan buruh pemetik gagang cabai. Saat peristiwa terjadi, dia berjalan hendak mengambil cabai untuk dibersihkan. Apes, mobil minibus warna hijau di jalan turunan tiba-tiba melaju kencang dan tak terkendali. Diduga kuat rem mobil tak berfungsi. 

Mariati sempat mencoba menghindar ketika kendaraan melaju ke arahnya. Tapi upaya itu tak berhasil karena minibus sangat kencang. Mobil akhirnya berhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSA Malang. 


 

(Zen Teguh)

