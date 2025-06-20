Perdana, Iran Luncurkan Rudal Sejjil ke Israel

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |11:32 WIB
Iran meluncurkan rudal Sejjil ke Israel dalam serangan Rabu (18/6/2025) malam. (Foto: GTV).
TEHERAN – Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan peluncuran rudal Sejjil ke Israel pada Rabu malam kemarin (18/6/2025). Ini pertama kalinya Iran memakai rudal tersebut untuk melawan Israel sebagai bagian dari Operasi True Promis 3. Sejjil memiliki arti batu dari tanah yang terbakar.

IRGC menyebut peluncuran ini sebagai awal pembukaan gerbang neraka untuk rezim zionis. Sejjil dianggap sebagai salah satu rudal paling canggih, yang mampu membawa hulu ledak konvensional. Hulu ledak ini ini tidak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km.

Sejjil juga dilengkapi dengan lapisan antiadar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sejjil 2 pada 2009.

Kecamuk perang Iran-Israel terus berlangsung sejak pertama meletus pada Jumat (13/6/2025) pekan lalu. Pada serangan terbaru, rudal Iran mampu menghancurkan berbagai kota di Israel, termasuk rumah sakit di kawasan Beershaba. 


 

(Zen Teguh)

