Wartawati Dijambret di Depan Balai Kota Jakarta

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |14:56 WIB
Wartawati media online, Wasti Samaria, jadi korban penjambretan di depan Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: MNCTV).
JAKARTA - Nasib malang menimpa Wasti Samaria, wartawati media online. Ponsel miliknya disambar jambret di halte dekat gerbang Balai Kota DKI Jakarta. Meski dia berusaha mengejar, namun pelaku yang menggunakan sepeda motor berhasil kabur.

Peristiwa ini terjadi pada Kamis (19/6/2025) malam. Wasti semula mengikuti rombongan jurnalis meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta di JIExpo, Kemayoran. Sekembalinya dari acara, dia berdiri dekat halte gerbang balai kota.

Bersama seorang teman, Wasti memegang ponsel untuk menyelesaikan berita. Apes, saat itulah pelaku beraksi. Dengan cepat jambret menyambar ponsel tersebut dan membawanya kabur. Detik-detik aksi kejahatan itu terekam di CCTV.

“Selang waktu 5 menit kayaknya (kejadian), tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijambret sama orang paki motor matic,” ujar Wasti. Dia mengaku telah melaporkan kejadian ini ke polisi.

(Zen Teguh)

