Kapal Kandas di Selat Bali

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |15:00 WIB
Kapal Kandas di Selat Bali
KMP Gerbang Samudera 2 kandas di perairan Selat Bali. (Foto: MNCTV).
GILIMANUK – Kapal motor penumpang atau KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali sekitar 100 m dari dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk. Kapal yang berlayar dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk ini membawa 269 penumpang.

Kandasnya kapal ini diduga karena diterjang angin kencang dan terseret arus deras hingga ke perairan dangkal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan.

Laporan Lintas iNews, dikutip Senin (23/6/2025), 24 anak buah kapal masih bertahan di KMP. Adapun evakuasi kapal masih menunggu kondisi air laut pasang.

(Zen Teguh)

