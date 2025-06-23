Viral! Mobil Terobos Pintu Tol Depok

DEPOK – Mobil jenis minibus berwarna putih terekam kamera dashboard kendaraan lain menerobos gerbang Tol Salak 1, Depok, Jawa Barat. Mobil diduga dikendarai seorang pria tersebut menerobos portal yang terbuka dengan cara memepet mobil di depannya. Dengan demikian, dia tak perlu membayar. Aksi ini viral di media sosial.

Modus sama juga dilakukan ketika dia keluar tol. Karena masuk dengan cara menerobos, mobil itu juga memepet kendaraan di depannya saat hendak keluar gerbang Tol Cimanggis 2.

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya mengonfirmasi kejadian ini. Dalam catatan polisi, aksi itu terjadi pada 16 Juni 2025. Sejauh ini pengendara mobil ugal-ugalan tersebut belum diketahui. Polisi telah melacak identitas mobil, namun dalam penelusuran ternyata kepemilikan kendaraan telah berpindah tangan.

(Zen Teguh)