Keluarga Pasien Mengamuk di RSUD Muna Barat

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |16:32 WIB
Keluarga Pasien Mengamuk di RSUD Muna Barat
Keluarga pasien di RSUD Muna Barat, Sultra, mengamuk karena mobil ambulans tak kunjung datang. (Foto: GTV).
MUNA BARAT – Video yang menunjukkan keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial pada Senin (23/6/2025). Peristiwa itu dipicu mobil ambulans yang tak kunjung datang.

Laporan Lintas iNews, amukan keluarga pasien terjadi pada Sabtu (21/6/2025). Semula mereka membayar uang administrasi untuk penggunaan ambulans yang akan membawa pasien ke Kendari. Namun lama ditunggu mobil ambulans tak kunjung datang. Rumah sakit beralasan mobil tak dapat jalan karena belum ada izin.

Emosi keluarga pasien pun pecah. Mereka mengamuk dengan melempar kursi dan merusak beberapa fasilitas. Dirut RSUD Muna Barat Syahril mengungkapkan, sebenarnya ketika rumah sakit sedang mempersiapkan mobil tersebut. 

“Karena pasien ini dalam kondisi stabil, bukan kritis. Kami objektif sebagai tenaga medis, pasien ini stabil (sehingga perlu menunggu dulu),” ujarnya. Sekitar 20 menit setelah kejadian, mobil ambulans datang. Pasien pun akhirnya dirujuk ke Kendari untuk mendapatkan perawatan lanjutan.


 

(Zen Teguh)

