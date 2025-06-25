HOME TV SCOPE GTV

Duh, Mobil Terjun ke Atap Rumah Warga

Mukmin Azis , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |16:44 WIB
Mobil warna kuning terjun dan menghantam atap rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur. (Foto: GTV).
BALIKPAPAN - Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng, Jalan Martadinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (24/6/2025) sore. Kerasnya benturan menjadikan pemilik rumah syok.

Rio, pemilik rumah menceritakan detik-detik kecelakaan tersebut. Dia sedang berada di dalam rumah ketika suara benturan keras terdengar dari atas rumah. Ternyata, mobil yang melaju dari gereja tiba-tiba hilang kendali saat melewati jalan turunan dan meluncur melewati jalan, terus mendarat di atap rumahnya.

“Saya enggak lihat (kejadian), setelah jatuh baru saya lihat,” kata dia. Rio mengatakan, setelah kejadian itu dia dan beberapa anggota keluarganya naik ke atap untuk mengeluarkan tiga penumpang dalam mobil.

“Dalam mobil tiga orang, semua wanita. Tidak ada korban di mobil maupun di rumah,” ujarnya. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar dengan menggunakan alat berat. 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
