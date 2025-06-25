Kabut Tebal Halangi Evakuasi Pendaki Brasil

Pendaki asal Brasil Juliana Marin meninggal dunia saat terjatuh di Gunung Rinjani. (Foto: GTV).

LOMBOK TIMUR – Pendaki asal Brasil yang terjatuh dalam pendakian Gunung Rinjani, Juliana Marins, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Petugas gabungan berupaya keras untuk mengevakuasi jenazah korban.

Pegawai Humas kantor SAR Mataram I Gusti Lanang Wiswananda mengatakan, Juliana awalnya ditemukan di dasar jurang sedalam 500 meter di sekitar Cemara Nunggal arah menuju Segara Anak. Posisinya terdeteksi drone thermal.

Kendati demikian, petugas tidak mudah mengevakuasi. Selain medan terjal dan cuaca ekstrem, Tim SAR juga terkendala kabut tebal yang cepat datang. Petugas mengerahkan tiga helikopter dari Basanas dan TNI.





(Zen Teguh)