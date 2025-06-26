Pasangan Selingkuh Digerebek Warga

PALEMBANG – Pasangan selingkuh digerebek warga di sebuah tempat indekost di Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Penggerebekan sempat diwarnai kericuhan karena pria yang tepergok dalam kamar menolak dibawa keluar.

Polisi dibantu warga akhirnya mendobrak pintu kamar, Senin (23/6/2025). Turut dalam penggerebekan ini perempuan yang merupakan istri sah pria tertangkap basah selingkuh. Sang pria sempat akan adu jotos dengan warga yang hendak menggelandangnya.

Di tengah kericuhan, polisi meminta warga tidak main hakim sendiri. Pasangan selingkuh itu kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk diperiksa. Untuk diketahui, polisi sebelumnya menerima laporan seorang istri atas kasus perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Laporan ini kali ketiga karena sebelumnya selalu kandas karena tak ada bukti.





(Zen Teguh)