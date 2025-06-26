Penonton Ditabrak Kuda Pacu

Dua penonton terluka ketika ditabrak kuda pacu dalam lomba pacuan kuda tradisional di Sumba Timur. (Foto: MNCTV).

SUMBA TIMUR – Peristiwa tragis terjadi di arena pacuan kuda tradisional Palapang Njara atau Humba Cup I di Lapangan Rihi Eti, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (23/6/2025). Dua penonton terluka setelah diterjang kuda pacu.

Insiden ini terekam kamera dan segera viral di media sosial. Video mempertontokan detik-detik kepanikan penonton saat kuda pacu merangsek ke kerumunan warga di pinggi lapangan pacu.

Kedua korban merupakan remaja dan seorang ibu. Mereka terjatuh dan sempat pingsan. Keduanya lantas dievakuasi menggunakan ambulans yang telah disiagakan di lokasi. Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.





(Zen Teguh)