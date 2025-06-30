Kepala Masuk Toples, Damkar Turun Tangan

TEMANGGUNG – Kanisa, bocah berusia 2 tahun warga Tlogorejo, Temanggung, Jawa Tengah terpaksa dibawa ke kantor pemadam kebakaran atau damkar. Pasalnya, kepala masuk ke dalam toples kerupuk. Karena terlalu sempit, kepala Kanisa pun susah dikeluarkan dari toples plastik tersebut.

Selama hampir setengah jam kepala Kanisa terjebak. Petugas berupaya keras mengeluarkan. Akhirnya toples itu pun digerinda. Petugas sempat kesulitan karena bahan toples cukup tebal, sementara sang anak menangis keras. Toples akhirnya bisa terbelah, dan kepala Kanisa berhasil dikeluarkan dari wadah kerupuk itu.

Ratih, ibu Kanisa menuturkan, awalnya sang anak mengajak bermain. Namun setelah memasukkan kepala ke toples, rupanya tersangkut. “Hampir 30 menit (tersangkut), terus langsung ke damkar,” ujarnya, Minggu (29/6/2025).





(Zen Teguh)