Dokter Spesialis Bedah Mulut Cabuli Pasien

Polisi menyelidiki kasus asusila yang dilakukan dokter di salah satu rumah sakit, Luwu, Sulawesi Selatan. (Foto: RCTI).

LUWU – Miris. Oknum dokter di Luwu, Sulawesi Selatan melecehkan pasien yang masih berusia di bawah umur. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Petugas Mapolres Luwu pun telah memanggil sejumlah saksi, termasuk meminta keterangan korban dan orangtuanya.

Pelaku merupakan dokter spesialis bedah mulut di salah satu rumah sakit. Korban menceritakan, semula dia menjalani perawatan pasca-operasi gigi. Ketika itulah oknum dokter memberikan hadiah cokelat. Namun, dokter cabul itu lantas memeluk dan sempat meraba alat vital korban.

Perbuatan tak senonoh ini lalu diadukan ke polisi. Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Jody Dharma menuturkan, pelaku beralasan tertarik dengan korban. “Ada rasa suka, karena itu untuk iming-iming pelaku memberikan hadiah cokelat,” kata Jody dalam tayangan Seputar iNews Siang RCTI, dikutip Senin (30/6/2025).





(Zen Teguh)