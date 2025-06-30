Babi Hutan Lepas, Warga Panik Berhamburan

Babi hutan milik shelter di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan lepas dan menerobos perkampungan. (Foto: RCTI).

JAKARTA – Babi hutan milik salah satu shelter hewan kembali terlepas dan masuk permukiman di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kejadian ini pun membuat warga panik berhamburan.

Berdasarkan rekaman video warga, babi itu lepas dari shelter dan menerjang jalanan kampung. Tak ingin diseruduk, warga pun kocar-kacir menghindar. Laporan Seputar iNews RCTI, dikutip Senin (30/6/2025), babi akhirnya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke shelter setelah terjebak di saluran air.

Berdasarkan kejadian ini, warga mendesak pihak berwenang segera menutup shelter. Keberadaannya dianggap meresahkan warga karena beberapa kali terjadi satwa lepas dan masuk permukiman.

Tak hanya itu monyet dan anjing juga pernah terlepas dan masuk ke pemukiman warga. Untuk diketahui, shelter hewan tersebut bekerja sama dengan Dinas KPKP Pemrov DKI dan difungsikan sebagai lokasi penampungan berbagai jenis hewan.





(Zen Teguh)