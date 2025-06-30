Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Babi Hutan Lepas, Warga Panik Berhamburan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |12:13 WIB
Babi hutan milik shelter di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan lepas dan menerobos perkampungan. (Foto: RCTI).
A
A
A

JAKARTA –  Babi hutan milik salah satu shelter hewan kembali terlepas dan masuk permukiman di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kejadian ini pun membuat warga panik berhamburan.

Berdasarkan rekaman video warga, babi itu lepas dari shelter dan menerjang jalanan kampung. Tak ingin diseruduk, warga pun kocar-kacir menghindar. Laporan Seputar iNews RCTI, dikutip Senin (30/6/2025), babi akhirnya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke shelter setelah terjebak di saluran air. 

Berdasarkan kejadian ini, warga mendesak pihak berwenang segera menutup shelter. Keberadaannya dianggap meresahkan warga karena beberapa kali terjadi satwa lepas dan masuk permukiman. 

Tak hanya itu monyet dan anjing juga pernah terlepas dan masuk ke pemukiman warga. Untuk diketahui, shelter hewan tersebut bekerja sama dengan Dinas KPKP Pemrov DKI dan difungsikan sebagai lokasi penampungan berbagai jenis hewan.


 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement