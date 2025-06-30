Hamas Sergap Pasukan Israel

GAZA - Hamas merilis video saat operasi penyergapan pasukan pendudukan zionis Israel di timur kota Kanyonis, Gaza. Penyergapan ini dilakukan dengan memasang ranjau darat yang dirakit para pejuang mereka.

Dengan perlengkapan seadanya, tiga unit kendaraan lapis baja Israel juga menjadi sasaran penyergapan. Hasilnya, sebuah ledakan besar menghancurkan kendaraan-kendaraan tersebut. Aksi berani juga dilakukan oleh pejuang Hamas dengan melemparkan bom ke kendaraan pengangkut personel yang membawa tujuh tentara zionis.

Sementara itu, pasca-genjatan senjata Israel dan Iran, Bandara Ben Gurion kembali dipadati calon penumpang. Otoritas mengumumkan bandara kembali beroperasi penuh setelah mencabut semua pembatasan penerbangan.





(Zen Teguh)