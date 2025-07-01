Menlu Sugiono Minta Maaf Banyak Dubes Kosong

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono meminta maaf soal banyaknya kursi duta besar (dubes) RI yang kosong hingga saat ini. Menlu menyebut tidak mudah mencari sosok untuk mengisi pos-pos dubes tersebut. Semuanya harus dipertimbangkan matang.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR, anggota Dewan menyoroti kekosongan dubes di 12 negara. Hal ini berpotensi menghambat diplomasi Indonesia di kancah internasional. Salah satu negara yang krusial, namun belum ada dubes yaitu Amerika Serikat. Posisi dubes kosong sejak 2023.

“Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi seperti disampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar,” kata Sugiono saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Anggota Komisi 1 DPR Frederik Kalalambang sebelumnya meminta Sugiono segera mengisi kekosongan dubes agar tidak menghambat diplomasi Indonesia di kancah dunia. “Saya menyoroti masalah duta besar, kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita,” kata Frederik.





