Macet Panjang Imbas Upacara HUT Bhayangkara

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |19:13 WIB
Kemacetan panjang terjadi imbas upacara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025). (Foto: RCTI).
JAKARTA – Polisi menutup sejumlah ruas jalan Ibu Kota terkait dengan penyelenggaraan HUT ke-79 Bhayangkara yang dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). Imbas penutupan ini, kemacetan panjang pun tak terelakkan.

Salah satu kawasan yang terdampak parah yakni Jalan Kwitang Raya. Kendaraan roda 2 dan 4 dari arah Senen menuju Bundaran Tugu Tani nyaris tak bergerak. Ekor kemacetan bahkan mencapai belasan kilometer hingga Jalan Kramat Raya, Senen Raya dan Letjen Suprapto. 

Kurangnya sosialisasi membuat banyak pengendara tak mengetahui ada penutupan ruas jalan pada hari ini. Pantauan Seputar iNews, mereka juga kebingungan mencari jalur alternatif untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Meskipun ratusan anggota Polri dikerahkan untuk mengatur lalu-lintas, namun kemacetan tetap terjadi pagi hingga siang hari.

(Zen Teguh)

