RS Hermina Terbakar, Pasien Panik

JAKARTA – Kebakaran terjadi di ruang farmasi Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan pasien yang tengah menjalani perawatan berhamburan keluar menggunakan kursi roda dan tempat tidur, Rabu (2/7/2026).

Sementara asap pekat masih menyelimuti beberapa lantai bangunan rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran (damkar) yang tiba berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus untuk disemburkan ke titik api.

Tak butuh waktu lama, titik api bisa dipadamkan. Namun, sisa-sisa asap masih menyelimuti. Petugas damkar memyatakan, 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

Sementara itu, polisi melakukan pemeriksaan di Lantai 3 rumah sakit. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban, seluruh pasien juga sudah dievakuasi keluar ruangan.





(Zen Teguh)