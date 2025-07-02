HOME TV SCOPE RCTI

RS Hermina Terbakar, Pasien Panik

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |18:25 WIB
Ruang farmasi RS Hermina, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar, Rabu (2/7/2025). (Foto: RCTI).
JAKARTA – Kebakaran terjadi di ruang farmasi Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan pasien yang tengah menjalani perawatan berhamburan keluar menggunakan kursi roda dan tempat tidur, Rabu (2/7/2026).

Sementara asap pekat masih menyelimuti beberapa lantai bangunan rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran (damkar) yang tiba berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus untuk disemburkan ke titik api.

Tak butuh waktu lama, titik api bisa dipadamkan. Namun, sisa-sisa asap masih menyelimuti. Petugas damkar memyatakan, 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

Sementara itu, polisi melakukan pemeriksaan di Lantai 3 rumah sakit. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban, seluruh pasien juga sudah dievakuasi keluar ruangan.


 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
