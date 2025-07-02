Ibu Lumpuh usai Operasi Caesar di Bekasi

Ratih Raynada asal Bekasi lumpuh usai menjalani operasi cesar di salah satu rumah sakit di Bekasi.

BEKASI - Nasib malang menimpa Ratih Raynada, ibu muda asal Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dia kini tergolek llemah karena diduga menjadi korban malapraktik.

Ratih kini hanya bisa terbaring tanpa daya di kasur lantai rumahnya. Perempuan berusia 30 tahun ini lumpuh seusai menjalani operasi caesar 9 bulan lalu di RSUD Dr Hasbullah Abdul Majid, Bekasi.

Kelumpuhan itu diduga karena dia mendapatkan obat bius yang diduga kedaluwarsa. Karena obat tidak bekerja maksimal, Ratih mengalami sakit luar biasa hebat ketika menjalani persalinan.

Setelah operasi itu kondisi Ratih makin lemah. Diagnosis dokter juga kerap berubah-ubah. Sementara itu RSUD Hasbullah Abdul Majid membantah kelumpuhan Ratih akibat obat bius kedaluwarsa, melainkan akibat penyakit TB tulang belakang yang parah.





(Zen Teguh)