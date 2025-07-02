Pelat Besi Halte Transjakarta Raib Dicuri

Pijakan kaki JPO dan halte bus Transjakarta di BNN Lama, Jakarta Timur hilang dicuri orang. (Foto: MNCTV).

JAKARTA – Kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) dan halte bus Transjakarta BNN lama di Jalan MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur sungguh mengenaskan. Halte rusak parah dengan bagian lantai bolong dan hanya tersisa rangka besi.

Kondisi serupa juga terjadi pada bagian JPO yang menghubungkan halte bus Transjakarta BNN lama dengan halte Transjakarta yang menuju kawasan UKI. Laporan Lintas iNews, dikutip Rabu (2/7/2025), beberapa bagian JPO berlubang lantaran pelat besi yang menjadi pijakan dicuri.

Pencurian pelat besi ini diduga terjadi beberapa bulan setelah halte bus dan JPO tak lagi beroperasi sejak awal 2025 lalu. Meski tak lagi beroperasi, namun halte temporer tersebut masih belum dibongkar.

(Zen Teguh)