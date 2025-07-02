Orangtua Antre Mendaftar Sekolah Gratis

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |20:45 WIB
Ratusan orangtua siswa mendaftar sekolah gratis di Depok, Jawa Barat, Selasa (1/7/2025). (Foto: MNCTV).
JAKARTA - Ratusan orangtua murid madati pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama di Kota Depok, Jawa Barat. Nantinya ada 2.500 siswa yang akan ditampung dalam 33 sekolah swasta gratis ini.

Berdasarkan pantauan Selasa (1/7/2025), orangtua murid yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan program ini lantaran anaknya gagal mendaftar di SMP Negeri dengan berbagai macam faktor.

Sementara itu Pemerintah Kota Depok menyebut, 33 sekolah swasta telah melakukan penandatanganan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. 

“Alhamdulillah ya kita bisa dibantu karena kemarin (anak) masuk ke SMP 15 enggak terima. Dengar info-info dari warga ada apa, swasta gratis, saya coba-coba insyaallah rezeki anak saya,” kata Lasmi, orantua murid yang ikut antre mendaftarkan anaknya. 

(Zen Teguh)

