HOME TV SCOPE MNCTV

Pasangan Kekasih Curi Sepeda Motor

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |17:32 WIB
Pasangan kekasih mencuri motor di rumah kos kawasan Jelambar, Jakarta Barat. (Foto: MNCTV).
JAKARTA BARAT - Berpura-pura jadi penghuni kos, pasangan kekasih mencuri sepeda motor di Jelambar, Jakarta Barat. Ya, aksi mereka terekam kamera CCTV.

Kamera CCTV merekam pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah indekos di Jalan Hemat 3 Jelambar. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini turun dari lantai atas rumah kos, kemudian mengintai situasi di area parkir.

Melihat situasi sepi, pelaku perempuan keluar dari area kos, sementara pasangannya melancarkan aksi pencurian. Pelaku mematahkan kunci setang sepeda motor dan membawa kabur. Pasangan ini sempat kos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000.

Dari hasil olah TKP polisi, petugas menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar yang ditempati oleh pelaku. “Dia masuk kos. Sempat memang dimintain KTP, cuma dia bilang KTP-nya hilang. Alasan lah macam-macam,” kata Sandi, korban pencurian, dikutip Kamis (3/7/2025). 


 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
