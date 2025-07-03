Pasangan Kekasih Curi Sepeda Motor

Pasangan kekasih mencuri motor di rumah kos kawasan Jelambar, Jakarta Barat. (Foto: MNCTV).

JAKARTA BARAT - Berpura-pura jadi penghuni kos, pasangan kekasih mencuri sepeda motor di Jelambar, Jakarta Barat. Ya, aksi mereka terekam kamera CCTV.

Kamera CCTV merekam pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah indekos di Jalan Hemat 3 Jelambar. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini turun dari lantai atas rumah kos, kemudian mengintai situasi di area parkir.

Melihat situasi sepi, pelaku perempuan keluar dari area kos, sementara pasangannya melancarkan aksi pencurian. Pelaku mematahkan kunci setang sepeda motor dan membawa kabur. Pasangan ini sempat kos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000.

Dari hasil olah TKP polisi, petugas menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar yang ditempati oleh pelaku. “Dia masuk kos. Sempat memang dimintain KTP, cuma dia bilang KTP-nya hilang. Alasan lah macam-macam,” kata Sandi, korban pencurian, dikutip Kamis (3/7/2025).





(Zen Teguh)