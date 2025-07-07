Pria Bertato Naga Tepergok Bawa Kabur Motor

Warga menangkap pria bertato naga yang membawa kabur motor di Tambora, Jakarta Barat. (Foto: MNCTV).

JAKARTA – Seorang pria ditangkap warga lantaran tepergok membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan warung kelapa di Tambora, Jakarta Barat, Jumat (4/7/2025) malam. Pelaku akhirnya mendekam di balik jeruji besi Polsek Tambora.

Pantauan di lapangan, warga bergerombol di Jalan Songsi, Tanah Sereal, Tambora. Mereka mengelilingi pria bertato naga yang baru saja ditangkap. Pria itu tertangkap basah membawa kabur motor milik orang lain.

Pelaku pun babak belur dihajar warga. Menurut saksi mata, pelaku ketahuan mendorong sepeda motor milik anak buahnya. Sementara pelaku mengaku dirinya nekat mencuri karena butuh biaya untuk istrinya yang sedang hamil.





(Zen Teguh)