Keseruan Melukis dari Ampas Kopi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |16:09 WIB
Keseruan Melukis dari Ampas Kopi
Puluhan anak dan remaja mengikuti acara melukis dari ampas kopi di Tangerang, Banten. (Foto: MNCTV).
JAKARTA - Melukis dengan cat air bagi banyak orang sudah biasa. Namun, bagaimana jadinya jika melukis di atas kanvas dengan menggunakan ampas kopi? Ini baru unik.

Nah, salah satu sanggar lukis di Tangerang Selatan, Banten menyulap bahan baku ampas kopi menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih.

Ya, sebuah sanggar lukis berkolaborasi dengan salah satu hotel di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Banten ini menggelar kegiatan edukatif melukis menggunakan ampas kopi. Mengangkat tema lingkungan hidup, lebih dari 50 peserta mulai dari usia sekolah dasar hingga mahasiswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini.

Melukis dengan menggunakan bahan daur ulang menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para peserta. “Menggambar tema lingkungan hidup, jadi saya di sini gambar beberapa orang lagi bersantai di bawah pohon gitu,” kata Sherin, salah satu peserta.


 

Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
