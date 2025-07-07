PSSI Naturalisasi Mauro Zijlstra

JAKARTA – Skuad Garuda akan kedatangan pemain naturalisasi baru asal Belanda untuk mengisi daya gebrak sektor penyerang. Mauro Zijlstra dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat.

PSSI telah mengonfirmasi rencana ini. Mauro Zijlstra digadang-gadang bakal menambah kekuatan serang Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, berkas Mauro sudah dikirim PSSI kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Jadi memang naturalisasi bertahap. Kita tahu tim nasional kita masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti gitu,” kata Erick, dikutip Senin (7/7/2025).

Ya, kehadiran Mauro tentunya bisa membuat skuad Garuda makin kokoh. Pemain berusia 20 tahun yang memiliki keluarga asal Bandung ini dinilai mempunyai insting ketajaman penyerang yang tak perlu diragukan lagi.

Bersama FC Volendam U-21 di musim kemarin, Mauro mengemas 17 gol dari 28 pertandingan. Berkat penampilan gacornya, dia mendapat kesempatan bermain bersama tim senior dengan tampil di Liga 2 Belanda.

(Zen Teguh)