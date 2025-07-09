Mobil Dinas Propam Digunakan untuk Belajar Mengemudi

MEDAN – Mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan dikejar warga setelah diduga melakukan tabrak lari di Medan, Sumatera Utara. Setelah dihentikan, ternyata mobil dibawa oleh seorang pelajar yang merupakan anak anggota polisi, pemilik mobil tersebut, Senin (7/7/2025).

Video tentang detik-detik tabrakan itu beredar luas di media sosial. Belakangan diketahui, pengemudi mobil merupakan siswa berusia 16 tahun. Ia ditemani perempuan dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya.

Hasil penyelidikan petugas Propam Polda Sumut menyatakan bahwa mobil dinas tersebut merupakan kendaraan milik pelaksana tugas Kasi Propam Polres Tapsel, Iptu A. Kendaraan tersebut sudah diamankan. Adapun Iptu A diperiksa penyidik Propam Polda Sumut karena dianggap lalai sehingga mobil dinas bisa digunakan anaknya.





(Zen Teguh)