BMKG: Banjir karena Anomali Cuaca

Banjir di Jakarta dan kota-kota Indonesia beberapa hari ini karena anomali cuaca. (Foto: RCTI).

JAKARTA – Banjir yang menerjang Jakarta dan berbagai kota di Indonesia dipicu oleh anomali cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam wawancara dengan Seputar iNews RCTI yang dikutip Rabu (9/7/2025) menuturkan, cuaca yang terjadi sekarang karena sedang terjadi kemarau basah. Hujan dengan intensitas di atas normal terjadi dalam rentang Mei hingga Oktober.

Sementara itu di Kabupaten Bogor, banjir menerjang rumah sakit hingga membuat petugas medis dan pasien panik. Banjir akibat luapan Sungai Cikarang juga merendam Jalan Raya Cileungsi–Jonggol hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan.

Di Kabupaten Bekasi, banjir juga sempat merendam ratusan rumah. Meski saat ini belum sepenuhnya surut, sebagian warga memilih kembali ke rumah untuk membersihkan sisa lumpur. Warga berharap ada bantuan obat-obatan serta logistik.





(Zen Teguh)