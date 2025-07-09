Mahasiswa KKN Terjebak Erupsi Lewotobi Laki-Laki

Sejumlah mahasiswa yang sedang KKN di Sikka, NTT terjebak guyuran abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. (Foto: RCTI).

FLORES TIMUR – Rombongan polisi yang mengevakuasi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terjebak dalam guyuran abu vulkanik. Begitu pula sejumlah mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) juga terjebak sehingga mengalami sesak napas.

Gunung Lewotobi Laki-Laki meletus dahsyat pada Senin (7/7/2025). Erupsi itu menyemburkan material abu vulkanik hingga setinggi 18 km. Puluhan polisi yang berupaya memeriksa kesehatan warga di pengungsian pun akhirnya terjebak hujan abu.

Sementara itu sejumlah mahasiswa KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka mengalami hal serupa. Mahasiswa yang panik lari berteriak minta tolong. Bahkan seorang mahasiswi harus dibopong rekannya karena mengalami sesak napas.

(Zen Teguh)