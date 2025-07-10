Diplomat Tewas Dilakban, Ini Temuan Polisi

JAKARTA – Polisi terus menyelidiki kematian diplomat muda kementerian luar negeri Arya Daru Pangayunan. Sejumlah saksi telah diperiksa, namun belum dipastikan penyebab kematian.

Arya ditemukan tewas dalam kamar kos di Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban terlilit lakban. Hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ada barang korban yang hilang.

Jasad ditemukan setelah istri korban mengaku kesulitan menghubungi. Dia lantas mengontak penjaga kos agar menemui korban. Tak disangka korban ternyata meninggal di kamar kos dalam kondisi mengenaskan. Polisi telah menggeledah isi kamar untuk mencari petunjuk penyebab korban tewas.

Tak hanya itu, polisi juga memeriksa tiga orang saksi termasuk istri dan penjaga kos, serta menunggu hasil autopsi. Sementara itu jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba.

(Zen Teguh)