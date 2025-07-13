Rusun Klender Terbakar, Lansia Tewas

Kebakaran rusun di Klender, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari (12/7/2025) menewaskan seorang lansia. (Foto: MNCTV).

JAKARTA - Satu orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di Rumah Susun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu dini hari (12/7/2025). Korban merupakan perempuan lanjut usia (lansia) penghuni rusun yang diduga terjebak di lantai empat bangunan.

Setelah berjibaku selama dua jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan kobaran api. Saat menyisir bangunan yang terbakar, petugas menemukan sesosok jasad perempuan di lantai 4.

Korban diketahui berusia 73 tahun tewas akibat terjebak dalam kepungan api. Jasad korban lantas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sebelum diserahkan ke pihak keluarga.

Insiden kebakaran itu ditangani petugas Polsek Duren Sawit. Dari hasil penyelidikan sementara, api diduga berasal dari kebocoran gas di salah satu unit rusun.

(Zen Teguh)